Кемеровские пекари рассказали о ситуации с производством хлеба

Из-за поступающих жалоб от жителей Кузбасса на рост цен на продукты, пекари и кондитеры рассказали как обстоят дела с производством их продукции.

—Хлеб, батоны, булочки, торты и пирожные мы отгружаем в магазины каждый день. И не один раз, чтобы всегда была свежая продукция. Без хлеба мы не останемся, — передает администрация Кемерова со ссылкой на заместителя директора ООО "Сенсация" Владимира Коновалова.

Однако сложности все же возникли. Сейчас многие предприятия занимаются импортозамещением.

Напомним, ранее кузбасский производитель заявил о подорожании хлеба в апреле на 10%.