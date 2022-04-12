Кемеровские пекари рассказали о ситуации с производством хлеба

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Пекари и кондитеры из Кузбасса поделились о ситуации с производством продукции на фоне событий.

Из-за поступающих жалоб от жителей Кузбасса на рост цен на продукты, пекари и кондитеры рассказали как обстоят дела с производством их продукции.

—Хлеб, батоны, булочки, торты и пирожные мы отгружаем в магазины каждый день. И не один раз, чтобы всегда была свежая продукция. Без хлеба мы не останемся, — передает администрация Кемерова со ссылкой на заместителя директора ООО "Сенсация" Владимира Коновалова.

Однако сложности все же возникли. Сейчас многие предприятия занимаются импортозамещением.


Напомним, ранее кузбасский производитель заявил о подорожании хлеба в апреле на 10%.

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