Кемеровские пассажиры пожаловались на двойное списание денег за проезд

На просторах Сети житель города Кемерово пожаловался на двойную оплату проезда в общественном транспорте. Так, он указал, что инцидент произошел в автобусе № 87, в салон которого зашел на остановке "Энергосбыт".

– Приложил карту, она якобы в стоп-листе. Попросили перевести по сберу, перевел. В итоге прошло два платежа, – сказал автор публикации.

К слову, интернет-пользователь добавил, что подобные случаи встречаются часто, а деньги гражданам никто не возвращает.

Ответ последовал от представителя кемеровской администрации. Чиновник предложил возмущенному гражданину самостоятельно достать карту из стоп-листа. По его словам, для этого требуется зайти на сайт УЕЗТУ.РФ в раздел "Электронный проездной", "Проезд по банковской карте". А вот для возврата денежных средств можно обратиться в Центр по работе с пассажирами по телефону 34-66-77.