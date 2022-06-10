+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кемеровские пассажиры пожаловались на двойное списание денег за проезд

0
Фото:  

В столице Кузбасса пассажиров разозлил тот факт, что из-за проблем с банковскими картами они вынуждены оплачивать проезд по двойному тарифу.

На просторах Сети житель города Кемерово пожаловался на двойную оплату проезда в общественном транспорте. Так, он указал, что инцидент произошел в автобусе № 87, в салон которого зашел на остановке "Энергосбыт".

– Приложил карту, она якобы в стоп-листе. Попросили перевести по сберу, перевел. В итоге прошло два платежа, – сказал автор публикации.

К слову, интернет-пользователь добавил, что подобные случаи встречаются часто, а деньги гражданам никто не возвращает.


Ответ последовал от представителя кемеровской администрации. Чиновник предложил возмущенному гражданину самостоятельно достать карту из стоп-листа. По его словам, для этого требуется зайти на сайт УЕЗТУ.РФ в раздел "Электронный проездной", "Проезд по банковской карте". А вот для возврата денежных средств можно обратиться в Центр по работе с пассажирами по телефону 34-66-77.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37101

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined