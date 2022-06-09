Кемеровские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с мотоциклами

Сегодня, 9 июня, стало известно, что три человека продолжают получать медицинскую помощь после ДТП с иномаркой и двумя мотоциклами в Кемерове. Об этом корреспонденту AVOKADO рассказали в Кемеровском областном центре медицины катастроф.

По данным медиков, сейчас двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один ‒ в удовлетворительном состоянии. Характер травм ‒ переломы, восстановление будет продолжительным.

‒ Угрозы жизни нет, ‒ отметили специалисты в беседе с журналистом AVOKADO.

Напомним, что автоавария с двумя мотоциклистами произошла на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара ночью 7 июня. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. ГИБДД раскрыла подробности ДТП.