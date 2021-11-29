Кемеровские медики привили от COVID-19 более 230 тысяч человек

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Число вакцинированных от COVID-19 жителей центра Кемеровской области превысило отметку в 230 тысяч человек.

Согласно данным на утро понедельника, 29 ноября, на территории кузбасской столицы вакцинацию от опасного китайского вируса прошли 230 008 человек. Из этого следует, что за три дня прививку поставили еще 2 044 граждан. Об этом сообщили в местном правительстве.


Власти обратили внимание жителей области, что QR-коды смогут получить только вакцинированные граждане или переболевшие COVID-19. При этом тест для выявления инфекции должен быть выполнен в лаборатории, передающей результаты на портал Госуслуг.

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