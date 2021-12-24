Кемеровские курьеры пригрозили забастовкой из-за нечеловеческих условий труда

Забастовка сотрудников службы доставки "Яндекс.Еда" может начаться в кузбасской столице уже в ближайшие дни. Со слов сотрудников компании, они устали от низкой зарплаты, жестоких штрафов и принудительных переработок.

Ролик с обращением молодых людей к своему работодателю появился в популярной социальной сети. По словам возмущенных горожан, наниматель планирует урезать их доходы крупными штрафами. Например, в наказание за опоздание на рабочее место на 10 минут можно лишиться 1 500 рублей, из-за чего всю смену придется отработать бесплатно. Кроме того, график работы будет два на два, а зарплата снизится до 16 тысяч рублей.

– Мы требуем: не вводить график два на два, отменить систему людоедских штрафов, разобраться с приложением для работников, ввести праздничные тарифы в размере 170 рублей в час в период с 20 декабря по 10 января, выплачивать бонус за размер заказа и качество сборки, – следует из текста обращения.

Также земляки обратились в профсоюз курьеров и заручились поддержкой.