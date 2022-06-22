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Кемеровские "короли парковки" заняли газон в Кировском районе города

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Фото:  

В Сети житель кузбасской столицы запечатлел очередных "королей парковки",которые решили оставить свои машины на газоне.

По словам кемеровчанина, две иномарки были оставлены посреди дня в Кировском районе города. При этом владельцы сфотографированных авто решили не искать специальные места для парковки, а выбрать для себя "люксовые" участки на газоне.

Кировский район Кемерово. Время 12-57. Где хочу, там и ставлю! сокрушился автор поста.

Напомним, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства водитель может получить административный штраф.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы оказались возмущены автомобилистом, который грубо нарушил правила парковки, причем сделал он это в самом центре города. Спустя несколько дней стало известно, что этот же яркий спорткар попал в серьезную аварию на городском шоссе. В результате ДТП пострадала девушка, которая находилась на пассажирском сидении, а сам водитель убежал.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
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