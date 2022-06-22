По словам кемеровчанина, две иномарки были оставлены посреди дня в Кировском районе города. При этом владельцы сфотографированных авто решили не искать специальные места для парковки, а выбрать для себя "люксовые" участки на газоне.

– Кировский район Кемерово. Время 12-57. Где хочу, там и ставлю! – сокрушился автор поста.

Напомним, что за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства водитель может получить административный штраф.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы оказались возмущены автомобилистом, который грубо нарушил правила парковки, причем сделал он это в самом центре города. Спустя несколько дней стало известно, что этот же яркий спорткар попал в серьезную аварию на городском шоссе. В результате ДТП пострадала девушка, которая находилась на пассажирском сидении, а сам водитель убежал.