Кемеровские коммунальщики получили штраф за оставленную без ремонта крышу

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Суд оштрафовал управляющую компанию в Кемерове за игнорирование поврежденной крыши многоквартирного дома.

В ходе сезонного обследования в мае 2021 года выяснилось, что требуется ремонт крыши над одной из квартир дома №11 на улице Тульская в Рудничном районе кузбасской столицы.

– Установлено, что <...> работы по замене шифера не проведены, обязательства по договору управления многоквартирным домом в части содержания и обслуживания общего имущества осуществлялись не надлежащим образом, – рассказали в кузбасской прокуратуре.

В этой связи возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела суд оштрафовал УК "Северная" на 50 тыс. рублей. Также к дисциплинарной ответственности было привлечено должностное лицо.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
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