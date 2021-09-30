Кемеровские комики сыграют в детском КВН на Первом Канале

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Команда КВН из кузбасской столицы прошла в новый сезон телепроекта детского КВН. Все игры будут транслироваться на Первом канале.

По информации кемеровских властей, местная команда юмористов "Первая студия" одержала победу в 10-ом Международном фестивале детских команд КВН в Анапе.


Отмечается, что успешные выступления во всех трех турах состязаний позволили землякам занять место участников в новом сезоне игр среди молодежи.

– С нашими ребятами соперничали 95 команд КВН из разных стран, –прокомментировали успех ребят в мэрии кузбасской столицы.

В общей сложности за победу в КВН поборются 24 команды с разных территорий РФ. Начало съемок запланировано на февраль 2022 года, готовый выпуск будет показан на Первом канале.

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