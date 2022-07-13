Кемеровские инспекторы устроят засады для ловли пьяных водителей-нарушителей

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Стражи порядка анонсировали новый рейд, в ходе которого будут выслеживать подвыпивших автомобилистов и тех, кто пренебрегает правилами регистрации авто.

В предстоящую пятницу, 15 июля, на территории областного центра состоится оперативно-профилактическое мероприятие "Регион", о чем корреспонденту AVOKADO сообщили в кемеровской ГИБДД.


По данным местных стражей закона, цель рейда пресечь ДТП среди водителей, управляющих авто в состоянии опьянения, а также ранее привлекавшихся к ответственности за нетрезвое вождение, будучи лишенными, либо вовсе не имеющими права управления транспортными средствами, в том числе среди несовершеннолетних водителей. К слову, силовики будут отлавливать и автолюбителей без регистрации.


Профилактические рейды пройдут в вечернее и ночное время в разных районах города. В этот период будет значительно увеличено количество авто- и мотопатрулей.

Да!
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