Кемеровские хоккеисты впервые одержали победу в новом ледовом дворце "Кузбасс"

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Игроки хоккейного клуба "Кузбасс" впервые вышли в игровую коробку нового ледового дворца в Кемерове и покинули спорткомплекс с победой.

Хоккеисты впервые за всю историю нового ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове провели в здании игру. Соперниками уроженцев столицы шахтерского края оказались спортсмены из Иркутска, команда носит название "Байкал-Энергия"


В первой половине встречи гости заработали преимущество, но уже к 30-й минуте встречи хозяева льда отработали отставание. Авторами шайб оказались новички сборной: Александр Егорычев и Владислав Тарасов. Итог встречи был в пользу земляков, игровую коробку хоккеисты покинули со счетом 4:3, победа за кемеровчанами.


Следующий матч для игроков "Кузбасса" пройдет в официальном формате. Кузбасским спортсменам 1 августа в рамках Кубка России предстоит встреча с хабаровским "СКА-Нефтяник".

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