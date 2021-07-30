Хоккеисты впервые за всю историю нового ледового дворца "Кузбасс" в Кемерове провели в здании игру. Соперниками уроженцев столицы шахтерского края оказались спортсмены из Иркутска, команда носит название "Байкал-Энергия"

В первой половине встречи гости заработали преимущество, но уже к 30-й минуте встречи хозяева льда отработали отставание. Авторами шайб оказались новички сборной: Александр Егорычев и Владислав Тарасов. Итог встречи был в пользу земляков, игровую коробку хоккеисты покинули со счетом 4:3, победа за кемеровчанами.

Следующий матч для игроков "Кузбасса" пройдет в официальном формате. Кузбасским спортсменам 1 августа в рамках Кубка России предстоит встреча с хабаровским "СКА-Нефтяник".