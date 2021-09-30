Кемеровские хирурги удалили дворнику пульсирующую опухоль в паху

Житель кузбасской столицы обратился к сосудистым хирургам после того, как возникшая у него ранее в паховой области опухоль начала пульсировать, рассказали представители Кузбасской клинической больницы имени С. В. Беляева в официальном Instagram-аккаунте.

— Обследование показало, что в опухоли есть множество надрывов, какой из них мог стать финальным никто не знает, — прокомментировали медики.

При этом пациент работал дворником и зарабатывал на жизнь физическим трудом, что могло спровоцировать разрыв образование и вызвать обильное кровотечение.

В результате специалисты приняли решение сформировать мужчине новые сосуды и восстановить правильное кровообращение в организме. С этой целью в его тело были вживлены специальные протезы, произведенные в Кузбассе.