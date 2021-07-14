Кемеровские дорожники закроют проезд на Радуге из-за ремонтных работ

Ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожного переезда, который будет производиться с вечера среды, 14 июля. Соответствующая информация появились на сайте администрации города Кемерово.

Так, сегодня с 22:00 дорожники введут запрет на проезд по улице Артельная, в районе строения № 22А. Отмечается, что дороги откроют уже в 8:00 следующего дня 15 июля.

– На прилегающих к данному участку дороги улицах будут выставлены аншлаги, информирующие о перекрытии и вариантах объезда, – прокомментировали в мэрии.

В связи с временными нововведениями автомобилистов призывают выбирать маршрут движения с учетом изменений.