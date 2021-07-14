Кемеровские дорожники закроют проезд на Радуге из-за ремонтных работ

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Движение транспорта в Рудничном районе кузбасской столицы временно ограничат с 14 июля и до утра следующего дня. Причиной тому стали ремонтные работы на железнодорожном переезде.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожного переезда, который будет производиться с вечера среды, 14 июля. Соответствующая информация появились на сайте администрации города Кемерово.


Так, сегодня с 22:00 дорожники введут запрет на проезд по улице Артельная, в районе строения № 22А. Отмечается, что дороги откроют уже в 8:00 следующего дня 15 июля.

На прилегающих к данному участку дороги улицах будут выставлены аншлаги, информирующие о перекрытии и вариантах объезда, прокомментировали в мэрии.

В связи с временными нововведениями автомобилистов призывают выбирать маршрут движения с учетом изменений.

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