Кемеровские дорожники перекроют шоссе ради гонки велосипедистов

В предстоящую субботу, 6 августа, в столице Кузбасса пройдет Чемпионат Кузбасса и первенство города по велосипедному спорту (шоссе) среди спортсменов от 9 до 18 лет. Соревнование состоится на Леснополянском шоссе, старт групповой гонки назначен на 12:00. По этой причине власти предупредили автомобилистов о новых ограничениях:

с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги от Лесной Поляны (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой).

Кроме того, в предстоящую субботу, 6 августа, с 12:00 до 16:00 движение автобусов по маршрутам № 170э "Ж/д вокзал – ЖК "Солнечный бульвар", № 171э "Д.п. Комсомольский – ЖК "Солнечный бульвар", № 172э «Д.п. Центральный – ЖК "Солнечный бульвар", № 173э "ДК шахтеров – ЖК "Солнечный бульвар" будет организованно по-новому, а именно: