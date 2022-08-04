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Кемеровские дорожники перекроют шоссе ради гонки велосипедистов

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На предстоящих выходных в кузбасской столице будет временно закрыто для машин оживленное шоссе, что связано с велогонкой. В движение общественного транспорта также будут внесены коррективы.

В предстоящую субботу, 6 августа, в столице Кузбасса пройдет Чемпионат Кузбасса и первенство города по велосипедному спорту (шоссе) среди спортсменов от 9 до 18 лет. Соревнование состоится на Леснополянском шоссе, старт групповой гонки назначен на 12:00. По этой причине власти предупредили автомобилистов о новых ограничениях:

  • с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги от Лесной Поляны (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой).

Кроме того, в предстоящую субботу, 6 августа, с 12:00 до 16:00 движение автобусов по маршрутам № 170э "Ж/д вокзал – ЖК "Солнечный бульвар", № 171э "Д.п. Комсомольский – ЖК "Солнечный бульвар", № 172э «Д.п. Центральный – ЖК "Солнечный бульвар", № 173э "ДК шахтеров – ЖК "Солнечный бульвар" будет организованно по-новому, а именно:

  • при движении в ж.р. Лесная Поляна без изменений,
  • при движении из ж.р. Лесная Поляна через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу.
Да!
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