Кемеровские дорожники на два дня перекроют центральную площадь

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Кемеровских автомобилистов предупредили о перекрытии главной городской площади, запрет на движение по которой продлится два дня.

В предстоящие выходные дни 3 и 4 июля в столице Кузбасса проезд по площади Волкова будет запрещен, что связано со Всероссийскими горноспасательными соревнованиями.

– С 15:00 3 июля до 18:00 4 июля на площади Волкова будет ограничено движение автотранспорта – специалисты временно установят соответствующие дорожные знаки, – уточнили в горадминистрации.

Таким образом, знаки "кирпич" специалисты установят на подъездах к площади по улицам Весенней и Д. Бедного, также окажется перекрыт выезд на улицу Дзержинского. В связи с этим водителей призывают планировать свои поездки заранее.

Фото: Администрация Кемерова

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