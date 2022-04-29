Кемеровские дорожники кардинально изменили схему проезда проблемного перекрестка

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На оживленном перекрестке в столице Кузбасса автомобилистам придется привыкать к новым правилам движения по проезжей части. Нововведения скажутся и на пешеходах.

По информации кемеровских дорожных служб, схема движения по пересечению проспекта Шахтеров с проспектом Кузбасским несколько изменится уже сегодня в пятницу, 29 апреля. Для снижения аварийных ситуаций на участке проезд будет проходить в шесть основных фаз:

  • первая фаза: движение машин по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская, пешеходы через пр. Кузбасский (по четной стороне пр. Шахтеров);
  • вторая фаза: автомобили по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская;
  • третья фаза: транспорт по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского, пешеходы идут через пр. Кузбасский (по нечетной стороне пр. Шахтеров);
  • четвертая фаза: движение авто по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского;
  • пятая фаза: все машины едут по Кузбасскому проспекту, люди переходят проезжую часть через пр. Шахтеров;
  • шестая фаза: транспорт направляется по пр. Кузбасскому.

К слову, всем участникам движения для наглядности представлена подробная схема.

Фото: ЦОДД42

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