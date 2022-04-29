Кемеровские дорожники кардинально изменили схему проезда проблемного перекрестка

По информации кемеровских дорожных служб, схема движения по пересечению проспекта Шахтеров с проспектом Кузбасским несколько изменится уже сегодня в пятницу, 29 апреля. Для снижения аварийных ситуаций на участке проезд будет проходить в шесть основных фаз:
- первая фаза: движение машин по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская, пешеходы через пр. Кузбасский (по четной стороне пр. Шахтеров);
- вторая фаза: автомобили по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская;
- третья фаза: транспорт по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского, пешеходы идут через пр. Кузбасский (по нечетной стороне пр. Шахтеров);
- четвертая фаза: движение авто по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского;
- пятая фаза: все машины едут по Кузбасскому проспекту, люди переходят проезжую часть через пр. Шахтеров;
- шестая фаза: транспорт направляется по пр. Кузбасскому.
К слову, всем участникам движения для наглядности представлена подробная схема.
Фото: ЦОДД42
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