Кемеровские дорожники кардинально изменили схему проезда проблемного перекрестка

По информации кемеровских дорожных служб, схема движения по пересечению проспекта Шахтеров с проспектом Кузбасским несколько изменится уже сегодня в пятницу, 29 апреля. Для снижения аварийных ситуаций на участке проезд будет проходить в шесть основных фаз:

первая фаза: движение машин по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская, пешеходы через пр. Кузбасский (по четной стороне пр. Шахтеров);

движение машин по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская, пешеходы через пр. Кузбасский (по четной стороне пр. Шахтеров); вторая фаза: автомобили по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская;

автомобили по пр. Шахтеров от ул. Цимлянская; третья фаза: транспорт по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского, пешеходы идут через пр. Кузбасский (по нечетной стороне пр. Шахтеров);

транспорт по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского, пешеходы идут через пр. Кузбасский (по нечетной стороне пр. Шахтеров); четвертая фаза: движение авто по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского;

движение авто по пр. Шахтеров от ул. Ракитянского; пятая фаза : все машины едут по Кузбасскому проспекту, люди переходят проезжую часть через пр. Шахтеров;

: все машины едут по Кузбасскому проспекту, люди переходят проезжую часть через пр. Шахтеров; шестая фаза: транспорт направляется по пр. Кузбасскому.

К слову, всем участникам движения для наглядности представлена подробная схема.