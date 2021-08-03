Кемеровские детсады закрылись на карантин из-за пандемии COVID-19

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Власти Кемерова отправили группы с малышами в девяти дошкольных учреждениях на карантин после контакта с зараженными китайским вирусом пациентами.

Контакт работников и отдельных воспитанников с зараженными вирусом COVID-19 стал поводом для закрытия девяти групп в девяти детсадах кузбасской столицы на принудительный карантин.


На изоляцию направлены дети, сотрудники и посетители следующих учреждений для дошкольников: № 1, 5, 8, 11, 29, 140, 171, 178 и 239. Сейчас специалисты проводят обработку помещений. Карантинные мероприятия будут завершены в четверг, 12 августа, передает "Интерфакс" с отсылкой на слова собеседника из кемеровской мэрии.


Кроме того, в местной администрации уточнили, что родители малышей, которые были отправлены на изоляцию, могут на время карантина оформить больничный.

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