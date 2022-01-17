Кемеровские дети ради веселья катались верхом на трамвае

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Пассажиры кемеровского трамвая сообщили, что местные дети подвергают себя смерти из-за игр: несовершеннолетние катались верхом на вагоне.

Публикация вышла в сообществе во "ВКонтакте". Очевидцами недетских развлечений стали пассажиры одного из трамвайных вагонов, на котором несовершеннолетние решили прокатиться, но не в салоне, а забравшись на крышу. Местные жители рассказали, что инцидент произошел в Кировском районе областного центра.


Судя по видеозаписи, двое ребят попытались зацепиться за трамвай в то время, когда транспорт следовал по маршруту. Однако как только вагон останавливался, то дети сразу сбегали.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несовершеннолетние своими играми повергли жителей кузбасского города в шок.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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