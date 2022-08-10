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Кемеровские дети пообещали прохожим устроить "танцы на костях"

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Жители кузбасской столицы пожаловались на малолетних хулиганов, которые якобы бросали камнями в горожан.

Сообщение о неподобающем поведении школьников оставили в социальных сетях кемеровчане, проживающие на улице Сибиряков-Гвардейцев. По словам горожан, несколько мальчиков бросали в людей камнями, а также оскорбляли их.

‒ Издевательство над людьми старшего возраста, маты, крики:"Я станцую на твоих костях " и т.д.<...> Не первый случай, закидывают прохожих камнями, да и бог знает чем еще, кроют матом, издеваются (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пожаловались жители областного центра.

Поведение юных горожан возмутило комментаторов. Они призвали родителей обратить внимание на воспитание школьников. Некоторые кемеровчане даже заявили, что якобы сами сталкивались с агрессивным поведением мальчиков.

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