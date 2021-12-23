Кемеровские детдомовцы съедят мандаринов на несколько миллионов рублей

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Власти кузбасской столицы прокомментировали необходимость приобретения мандаринов на три млн рублей.

Три десятка тонн мандаринов на сумму 3 008 700 рублей понадобились кемеровским властям, чтобы накормить ими воспитанников детских садов, школ-интернатов и детских домов.


Организация питания дошкольников проводится на основании санитарных норм и правил, согласно которым каждый ребенок ежедневно должен получать 100 граммов фруктов.

– Число детей в дошкольных образовательных учреждениях города Кемерово составляет 31 000 человек. Таким образом в неделю необходимо около 15 тонн фруктов, в числе которых и мандарины, – указали в пресс-службе мэрии областного центра.

По итогам электронного аукциона определится поставщик. Мандарины в учреждения образования будут поставлены уже в январе-феврале 2022 года.

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