Кемеровские депутаты наградили сотрудников ХК «Кузнецкий Альянс» в честь юбилея компании

28 апреля 2021 года председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров в торжественной обстановке наградил сотрудников ХК "Кузнецкий Альянс" благодарственными письмами, отметив вклад каждого в развитие региона. Памятный адрес с поздравлениями и перечислениями заслуг был вручен генеральному директору ХК "Кузнецкий Альянс" Михаилу Шкуропатскому.
– Предприятия Холдинга принимают активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, которые проводятся в столице Кузбасса, оказывают поддержку храмам, тесно сотрудничают с Кемеровской епархией, организуют масштабные благотворительные проекты с музеями, учреждениями образования и медицины города Кемерово, – отметил Николай Сенчуров.
ХК "Кузнецкий Альянс" была основана в 1996 году предпринимателем и меценатом Михаилом Шкуропатским. На сегодня общая численность компании – более 500 человек. Филиалы ХК "Кузнецкий Альянс" функционируют в городах Мариинск и Новокузнецк.
Компания активно реализует благотворительные проекты: помогает школе-интернату для незрячих и слабовидящих детей, Российскому детскому фонду, детям-сиротам, приютам для бездомных животных и другим. В последние годы благотворительная деятельность ХК "Кузнецкий Альянс" приобрела больший масштаб благодаря активному сотрудничеству с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса под председательством Анны Цивилевой.
За 25 лет активной работы ХК "Кузнецкий Альянс" прошла длинный путь и продолжает развиваться, предлагая новые проекты, товары, услуги, которые призваны облегчить работу людей и сделать ее максимально безопасной.
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