Кемеровские депутаты наградили сотрудников ХК «Кузнецкий Альянс» в честь юбилея компании

ХК "Кузнецкий Альянс" была основана в 1996 году предпринимателем и меценатом Михаилом Шкуропатским. На сегодня общая численность компании – более 500 человек. Филиалы ХК "Кузнецкий Альянс" функционируют в городах Мариинск и Новокузнецк.



Компания активно реализует благотворительные проекты: помогает школе-интернату для незрячих и слабовидящих детей, Российскому детскому фонду, детям-сиротам, приютам для бездомных животных и другим. В последние годы благотворительная деятельность ХК "Кузнецкий Альянс" приобрела больший масштаб благодаря активному сотрудничеству с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса под председательством Анны Цивилевой.