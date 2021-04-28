Кемеровские депутаты наградили сотрудников ХК «Кузнецкий Альянс» в честь юбилея компании

0
Фото:  

Кемеровский городской Совет народных депутатов наградил коллектив ХК "Кузнецкий Альянс" в честь 25-летия со дня основания компании.

28 апреля 2021 года председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров в торжественной обстановке наградил сотрудников ХК "Кузнецкий Альянс" благодарственными письмами, отметив вклад каждого в развитие региона. Памятный адрес с поздравлениями и перечислениями заслуг был вручен генеральному директору ХК "Кузнецкий Альянс" Михаилу Шкуропатскому.

– Предприятия Холдинга принимают активное участие в благотворительных акциях и мероприятиях, которые проводятся в столице Кузбасса, оказывают поддержку храмам, тесно сотрудничают с Кемеровской епархией, организуют масштабные благотворительные проекты с музеями, учреждениями образования и медицины города Кемерово, – отметил Николай Сенчуров.

ХК "Кузнецкий Альянс" была основана в 1996 году предпринимателем и меценатом Михаилом Шкуропатским. На сегодня общая численность компании – более 500 человек. Филиалы ХК "Кузнецкий Альянс" функционируют в городах Мариинск и Новокузнецк. 


Компания активно реализует благотворительные проекты: помогает школе-интернату для незрячих и слабовидящих детей, Российскому детскому фонду, детям-сиротам, приютам для бездомных животных и другим. В последние годы благотворительная деятельность ХК "Кузнецкий Альянс" приобрела больший масштаб благодаря активному сотрудничеству с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса под председательством Анны Цивилевой.

За 25 лет активной работы ХК "Кузнецкий Альянс" прошла длинный путь и продолжает развиваться, предлагая новые проекты, товары, услуги, которые призваны облегчить работу людей и сделать ее максимально безопасной.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24559

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined