Кемеровские чиновники вышли на поиски дорожных ям

За качеством дорожного покрытия в кузбасской столице будет пристально следить специальная комиссия, которая уже сегодня приступила к осмотру участков проезжей части. Отмечается, что в ее состав вошли работники "Сибуправтодора", "Кемдора", Общероссийского народного фронта и местные чиновники.

— В рамках гарантийных обязательств, выявленные недостатки подрядные организации будут устранять за свой счет, — следует из текста сообщения в соцсети кемеровского градоначальника.

Таким образом, в случае, если эксперты обнаружат ямы или дефекты, не соответствующие стандартам качества, то устранение всех недочетов будет доверено подрядчикам, выполнявшим работу на "бракованных" объектах, за их же счет.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане массово пожаловались на качество ремонта главных городских дорог.