Кемеровские чиновники вышли на поиски дорожных ям

0
Фото:  

Отныне за качеством дорожного полотна на территории Кемерова будет пристально следить специальная комиссия, которая принудит подрядчиков бесплатно для города исправлять недочеты.

За качеством дорожного покрытия в кузбасской столице будет пристально следить специальная комиссия, которая уже сегодня приступила к осмотру участков проезжей части. Отмечается, что в ее состав вошли работники "Сибуправтодора", "Кемдора", Общероссийского народного фронта и местные чиновники.

— В рамках гарантийных обязательств, выявленные недостатки подрядные организации будут устранять за свой счет, — следует из текста сообщения в соцсети кемеровского градоначальника.

Таким образом, в случае, если эксперты обнаружат ямы или дефекты, не соответствующие стандартам качества, то устранение всех недочетов будет доверено подрядчикам, выполнявшим работу на "бракованных" объектах, за их же счет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане массово пожаловались на качество ремонта главных городских дорог.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35255

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined