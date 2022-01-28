Кемеровские чиновники предстанут перед судом за взятку в 11,5 млн рублей

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Правоохранители в кузбасской столице завершили расследование дела о получении взятки в особо крупном размере.

Установлено, что в апреле 2021 года директор МБУ "Жилкомцентр" и его заместитель предложили директору компании, которая занималась строительством и ремонтом домов, передать им взятку в размере 11,5 млн рублей. Взамен чиновники обещали обеспечить заключение договоров подряда с городскими управляющими компаниями. Фирма получила бы возможность выполнять ремонт жилых домов и сдавать выполненные работы на приемку без снижения их сметной стоимости.

"В дальнейшем руководитель вышеуказанной компании перечислил часть денежных средств на указанный обвиняемыми расчетный счет, после чего они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

За получение взятки в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Дело рассмотрит суд.

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