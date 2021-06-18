В комментариях под одной из публикаций в Instagram-аккаунте Цивилева подписчица пожаловалась на детский сад № 28, который расположен на улице Заречная в городе Кемерово. С ее слов, учреждение для детей дошкольного возраста "разваливается", а недавно на месте террас для прогулок произошел обвал земли.

Представители администрации отреагировали на сообщение землячки. Местные власти заверили, что в настоящий момент на указанной территории подрядчик ведет работы по уплотнению земельного грунта.

— Ремонтируемые участки огорожены сигнальной лентой. Работы проходят на верхнем ярусе, на 4-х игровых площадках, — заявили в мэрии.

Кроме того, в сообщении отмечается, что по предварительным данным срок завершения работ назначен на 30 июня 2021 года.

Ранее редакция Avokado сообщала, что новый детский сад позволил убрать актуальную очередность детей до трех лет в Заводском районе кузбасской столицы. Об этом заявили в администрации правительства Кузбасса.