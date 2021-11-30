Кемеровские автомобилисты запаниковали из-за обрыва троллейбусных проводов

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Вечером 29 ноября на улице Терешковой в кузбасской столице произошел инцидент с участием автомобилей и троллейбусных линий. Об этом свидетели сообщили в соцсетях.

Контактный провод, по которому идут троллейбусы, накануне вечером оборвался и упал, зацепив несколько машин, которые двигались по проезжей части. Об инциденте на улице Терешковой в областном центре очевидцы рассказали в сообществе во "ВКонтакте".

На Терешковой нам на машину упал контактный провод по которому идет троллейбус. Следующая машина его тоже зацепила. Испугались конечно, рассказали кемеровчане.

Судя по кадрам, в момент, когда велась съемка, по дороге на низкой скорости проезжал большегруз.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель маршрутки устроил ДТП с иномаркой в Кемерове.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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