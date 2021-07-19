Кемеровские автомобилисты пожаловались на забрызгавших бетоном машины рабочих

Со слов автора публикации в соцсети "ВКонтакте", на территории одного из дворов в кузбасской столице автовладельцы обнаружили капли бетона на припаркованные авто. Инцидент произошел на улице Весенняя 19А, а винят хозяева машин работников местного РЭУ, которые при ремонте кровли здания якобы из-за неаккуратности забрызгали транспортные средства строительным материалом.

– В результате ремонта кровли испортили несколько автомобилей. Забрызганы бетоном. Никто не пытался найти хозяев, отогнать, отмыть или прикрыть автомобили . Забрызгали, уехали и оставили засыхать, – возмутился пользователь Сети.

Однако в комментариях к посту местные жители не согласились в возражением земляка. Они выразили мнение, что чаще всего рабочие вывешивают специальные знаки с предупреждением о работах. Однако в случае если хозяева машин не были осведомлены о ведущемся ремонте, то в таком случае горожане порекомендовали обратиться в страховую компанию и суд.