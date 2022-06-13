Кемеровские автомобилисты пожаловались на отсутствие парковки у больницы

Речь идет о медицинском учреждении, что на проспекте Октябрьском. По словам местных граждан, кемеровская больница нуждается в парковке, поскольку автовладельцам негде парковаться. Свое возмущение они выразили на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Очень часто приходится ездить в областную больницу. Не могу понять, почему у больницы нет парковки. Очень сложно припарковать машину во дворах. Считаю это актуальной проблемой, – сообщил интернет-пользователь.

А вот одна из жительниц города заявила, что для водителей предусмотрена бесплатная круглосуточная парковочная зона, расположенная между медицинской организацией и редакцией газеты "Кузбасс". Она также указала, что сейчас количество транспортных средств резко возросло, поэтому властям следовало бы оборудовать еще одну территорию под машины.

В ответ администратор сервиса заявил, что сможет предоставить развернутые ответ по данной теме в течении 14 рабочих дней.