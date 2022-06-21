Кемеровские автомобилисты пожаловались на группу малолетних похитителей колпачков

Так, действия несовершеннолетних нарушителей попали на камеру слежки, что расположена в одном из кемеровских дворов. Судя по видео, трое малолетних ребят подошли к одной из припаркованных машин и, по словам автора сообщения, сняли с ее колес колпачки.

– Скручивают колпачки с колес. Все бы ничего, но это уже 7-й раз за последние пару лет. Кроме стоимости самих колпачков, проблема в работоспособности датчиков давления в шинах, которые сейчас недешево стоят, – сказал интернет-пользователь.

Он также предложил родителям нарушителей решить проблему мирным путем и связаться с ним лично. В качестве альтернативы он заявил, что обратится в полицию.