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Кемеровские автомобилисты порезали колеса на трамвайном переезде

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В Заводском районе кузбасской столицы автомобилисты регулярно пробивают свои колеса. По словам автора сообщения, всему виной рельсы на трамвайных путях, которые со временем стали слишком острыми.

Кемеровские автолюбители пожаловались на проблемный участок дороги на ул. Автозаводской. По словам автора сообщения, речь идет о переезде через трамвайные пути, где автомобилисты с завидной периодичностью пробивают колеса своих машин.

Регулярно стал замечать, как ежедневно минимум по 2 машины останавливаются после переезда через трамвайные пути. Оказывается что, рельсы, из-за угла поворота трамвая, сильно затачиваются, как бритва, и просто напросто режут автомобилям резину, рассказал местный житель.

Он также добавил, что неравнодушные граждане уже сообщали о проблеме представителям обслуживающей компании, однако им оказалось "пофиг" на сложившуюся ситуацию, следует из текста сообщения. Якобы специалисты предложили решать ситуацию только через суд.

Да!
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