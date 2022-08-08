Кемеровские автомобилисты порезали колеса на трамвайном переезде

Кемеровские автолюбители пожаловались на проблемный участок дороги на ул. Автозаводской. По словам автора сообщения, речь идет о переезде через трамвайные пути, где автомобилисты с завидной периодичностью пробивают колеса своих машин.

– Регулярно стал замечать, как ежедневно минимум по 2 машины останавливаются после переезда через трамвайные пути. Оказывается что, рельсы, из-за угла поворота трамвая, сильно затачиваются, как бритва, и просто напросто режут автомобилям резину, – рассказал местный житель.

Он также добавил, что неравнодушные граждане уже сообщали о проблеме представителям обслуживающей компании, однако им оказалось "пофиг" на сложившуюся ситуацию, следует из текста сообщения. Якобы специалисты предложили решать ситуацию только через суд.