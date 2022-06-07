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Кемеровские автомобилисты получили травмы в мощном ДТП

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В кузбасской столице минувшим вечером произошло жесткое столкновение двух иномарок. От контакта машин травмы получили оба водителя.

Накануне вечером около 20:25 в столице Кузбасса произошло серьезное транспортное происшествие. Последствия ДТП удалось заснять очевидцам, которые распространили кадры в Сети. Судя по снимка, два автомобиля получили критический урон.


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что авария зафиксирована на пересечении ул. Терешковой с ул. Гагарина.

– Водитель, мужчина, 22 года, управляя автомобилем "Тойота" при выполнении поворота налево не предоставил преимущество в движении и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "БМВ" под управлением водителя, женщины, 33 года, – уточнили в ведомстве.

В результате оба водителя получили травмы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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