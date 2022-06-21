Во вторник, 21 июня, на проспекте Шахтеров в городе Кемерово произошло ДТП с участием отечественной легковушки и иномарки, сказали очевидцы на просторах Сети. При этом, судя по предоставленным кадрам, после контакта автомобилисты решили разобраться в конфликте лично, что привлекло внимание прохожих.

– Драка на пр Шахтеров, – сказали местные жители.

В комментариях под постом интернет-пользователи сказали, что авария возникла из-за того, что один из водителей резко притормозил и в это время другой въехал в заднюю часть его авто.

В ГИБДД журналисту AVOKADO подтвердили факт ДТП. В ведомстве указали, что на место уже выдвинулись стражи закона.