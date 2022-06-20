Кемеровские авиапассажиры зависли во "временной дыре" в аэропорте Новосибирска

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Из-за непогоды время приземления в конечной точке самолета авиарейса 149 "Санкт-Петербург – Кемерово" оказалось на 20 минут раньше, чем запланирован его вылет из Новосибирска.

Так, редакция интернет-журнала AVOKADO уже сообщала, что в социальных сетях появилась информация якобы пассажиры авиарейса "Санкт-Петербург – Кемерово" устроили на борту самолета "бунт" из-за посадки в Новосибирске. Тогда корреспондент предпринял попытку разобраться в ситуации и узнать, когда же самолет все-таки сможет доставить возмущенных пассажиров в самый центр Кемеровской области.


В воздушной гавани Новосибирска указали, что экстренное приземление самолета произошло из-за непогоды, которая разбушевалась в Кузбассе. Как итог: борт совершил незапланированную посадку в соседнем городе в 15:27. По данным работников аэропорта"Толмачево", вылет запланирован сегодня в понедельник, 20 июня, под ночь в 23:50. В свою очередь в кемеровском аэропорту редакции заявили, что ожидают у себя борт несколько раньше, а именно в 23:30. Таким образом, следуя расписанию, авиапассажиры на целых 20 минут зависнут во "временной дыре". Однако можно предположить, что предоставленные данные это всего лишь нелепая опечатка в графике приземления "проблемного" самолета из Санкт-Петербурга.

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