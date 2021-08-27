Кемеровские аналитики опубликовали статистику ко Дню шахтера

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Специалисты Кемеровостатат опубликовали некоторые статистические данные, посвященные добыче угля и работе шахтеров региона.

По данным Кемеровостата, на сегодняшний день в угледобывающей отрасли Кузбасса занят каждый одиннадцатый работающий гражданин. При этом средний возраст шахтеров в регионе составляет 39,5 лет.


Больше всего угля добывается в Новокузнецком муниципальном районе. По итогам 2020 года там добыто примерно 18,8% от общего объема, то есть более 40 миллионов тонн за год. Следом за ним по добыче идут Прокопьевский район и Междуреченский городской округ.


Уголь из Кемеровской области поставляется на территорию 70 российских регионов и экспортируется в более чем 60 стран мира. Наибольшие поставки осуществляются в Германию (13% заграничных поставок), Корею, Японию, Нидерланды и Польшу.

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