Кемеровские аналитики опубликовали статистику ко Дню шахтера

По данным Кемеровостата, на сегодняшний день в угледобывающей отрасли Кузбасса занят каждый одиннадцатый работающий гражданин. При этом средний возраст шахтеров в регионе составляет 39,5 лет.

Больше всего угля добывается в Новокузнецком муниципальном районе. По итогам 2020 года там добыто примерно 18,8% от общего объема, то есть более 40 миллионов тонн за год. Следом за ним по добыче идут Прокопьевский район и Междуреченский городской округ.

Уголь из Кемеровской области поставляется на территорию 70 российских регионов и экспортируется в более чем 60 стран мира. Наибольшие поставки осуществляются в Германию (13% заграничных поставок), Корею, Японию, Нидерланды и Польшу.