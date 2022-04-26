Кемеровская улица превратилась в свалку из-за бездействия мусорщиков

Читатель интернет-журнала AVOKADO обратился в редакцию с просьбой рассказать о проблеме складирования мусора на территории напротив дома №82б по улице 10-я Линия в городе Кемерово. Со слов автора письма, "мусорная площадка" образовалась в районе трамвайной остановки из-за ненадлежащей уборки отходов. При этом жалобы местным чиновникам желаемых результатов не приносят.

– Отправил на страницу администрации и на страницу мэра но тупо тишина. Уже две с половиной недели не вывозят контейнеры с ТБО. И походу не собираются, – уточнил местный житель.

В качестве подтверждения своих слов, горожанин прикрепил кадры, сделанные на обсуждаемом участке на днях. На фотографиях видно, что свалка охватила достаточно обширную площадь земли между домами. К слову, распространению ветоши способствует и порывистый весенний ветер, а также собаки. Мужчина уточнил, что несмотря на видимый "бардак", счета на оплату своих услуг граждане получают от мусорщиков регулярно.