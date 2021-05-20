Кемеровская УК попала под статью за разведение свалки на водоохранной зоне

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Надзорные органы заинтересовались управляющей компанией в Кемерове, по вине которой на ручье появились кучи мусора и грязи.

Прокуратура провела проверку после появления информации о том, что в Кемерове на ФПК разбросан мусор и выяснила, что причиной происходящего стало решение УК ООО "Молодежный" разместить на водоохраняемой зоне мусорные контейнеры.


В результате возле ручья Суховский образовалась свалка, однако коммунальщики никак не реагировали на данный факт.


Директора УК обязали убрать весь мусор и демонтировать площадку с контейнерами. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия).


Кроме того, прокуратура выяснила, что в работе администрации Кемерова также допущены нарушения, поскольку контроль за обращениями с отходами осуществлялся несвоевременно и неэффективно. Главе города было внесено представление. На текущий момент свалка уже ликвидирована.

Фото: Прокуратура Кемеровской области
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