Кемеровская УК попала под статью за разведение свалки на водоохранной зоне

Прокуратура провела проверку после появления информации о том, что в Кемерове на ФПК разбросан мусор и выяснила, что причиной происходящего стало решение УК ООО "Молодежный" разместить на водоохраняемой зоне мусорные контейнеры.

В результате возле ручья Суховский образовалась свалка, однако коммунальщики никак не реагировали на данный факт.

Директора УК обязали убрать весь мусор и демонтировать площадку с контейнерами. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия).

Кроме того, прокуратура выяснила, что в работе администрации Кемерова также допущены нарушения, поскольку контроль за обращениями с отходами осуществлялся несвоевременно и неэффективно. Главе города было внесено представление. На текущий момент свалка уже ликвидирована.