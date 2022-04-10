Кемеровская продавщица попалась на продаже алкоголя подросткам

Кемеровские полицейские вычислили торговый павильон, в котором продавали алкоголь несовершеннолетним. Отмечается, что сотрудницу магазина удалось взять с поличным: она отдала 16-летнему юноше за деньги бутылку пива.

При этом во время сбыта женщина даже не спросила у несовершеннолетнего документы. Свою оплошность нарушительница оправдала тем, что подросток выглядел достаточно взрослым.

– В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что сотрудница магазина ранее уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, – рассказали в ГУ МВД.

В отношении рецидивистки возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Материалы дела переданы в суд. Продавщице грозит до одного года исправительных работ.