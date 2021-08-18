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Кемеровская полиция прокомментировала массовую драку в Рудничном районе

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Накануне жители Кемерова рассказали о группе людей, избивающей прохожих в Рудничном районе города. Однако в УМВД Кемерова редакции AVOKADO сообщили, что потасовка произошла между двумя компаниями.

По словам очевидцев, инцидент произошел еще в ночь на 15 августа на улице Дегтярева, однако только вчера кадры с места событий появились в социальных сетях. Кемеровчане заявили, что в ночное время по указанному адресу якобы орудовала толпа из восьми человек, который избивали прохожих.


В полиции же заявили, что конфликт, переросший в драку, произошел между двумя группами людей, которые ранее были знакомы. Прибывшим по сигналу правоохранителям удалось остановить потасовку и доставить участников инцидента в отдел для разбирательства. В УМВД по городу Кемерово отметили, что молодые люди не стали документировать полученные увечья, а также писать заявления. В настоящее время по факту произошедшего продолжается проверка.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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