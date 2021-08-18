Кемеровская полиция прокомментировала массовую драку в Рудничном районе

По словам очевидцев, инцидент произошел еще в ночь на 15 августа на улице Дегтярева, однако только вчера кадры с места событий появились в социальных сетях. Кемеровчане заявили, что в ночное время по указанному адресу якобы орудовала толпа из восьми человек, который избивали прохожих.

В полиции же заявили, что конфликт, переросший в драку, произошел между двумя группами людей, которые ранее были знакомы. Прибывшим по сигналу правоохранителям удалось остановить потасовку и доставить участников инцидента в отдел для разбирательства. В УМВД по городу Кемерово отметили, что молодые люди не стали документировать полученные увечья, а также писать заявления. В настоящее время по факту произошедшего продолжается проверка.