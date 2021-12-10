Кемеровская поликлиника нарушила закон в отношении пациентки

Правоохранители выявили, что одна из пациенток студенческой поликлиники №10 не получает тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови. При этом у девушки имеется третья группа инвалидности и диагноз "диабет". Получать требующиеся медицинские изделия она могла бесплатно по рецепту лечащего врача, однако, в нарушение требований закона, в течение месяца пациентка тест-полосками не обеспечивалась, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
Прокурор внес главному врачу поликлиники представление, после чего девушка получила необходимые средства диагностики.
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