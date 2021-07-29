Кемеровская пенсионерка попала под статью о краже за использование чужой карты

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Пожилая жительница кузбасской столице потратила 26 тысяч рублей, пользуясь найденной банковской картой, и стала фигуранткой уголовного дела.

К полицейским в Кемерове обратилась 59-летняя местная жительница, которая и сообщила о пропаже платежного средства, повлекшей за собой неправомерное списание средств с банковского счета. Правоохранители начали разбираться в причинах произошедшего.


Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых подозреваемая была установлена. Выяснилось, что к неправомерной растрате чужих средств причастна кемеровчанка-пенсионерка. Сама она призналась, что нашла банковскую карту на улице, а позже несколько раз воспользовалась ею, чтобы расплатиться за свои покупки.


По факту в отношении пожилой горожанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Пенсионерке грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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