Кемеровская пенсионерка попала под статью о краже за использование чужой карты

К полицейским в Кемерове обратилась 59-летняя местная жительница, которая и сообщила о пропаже платежного средства, повлекшей за собой неправомерное списание средств с банковского счета. Правоохранители начали разбираться в причинах произошедшего.

Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых подозреваемая была установлена. Выяснилось, что к неправомерной растрате чужих средств причастна кемеровчанка-пенсионерка. Сама она призналась, что нашла банковскую карту на улице, а позже несколько раз воспользовалась ею, чтобы расплатиться за свои покупки.

По факту в отношении пожилой горожанки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Пенсионерке грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.