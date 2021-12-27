Кемеровская пенсионерка помогла силовикам в поимке наркомана

Инцидент произошел в Ленинском районе Кемерова. Местная жительница, 69-летняя пенсионерка, заметила мужчину, который прятался от прохожих и озирался по сторонам. Такое поведение показалось пожилой женщине подозрительным, и она обратилась к правоохранителям. Прибывшие на место силовики задержали 25-летнего кемеровчанина в наркотическом опьянении. При осмотре у него из куртки был изъят сверток с гашишем общей массой около десяти граммов, что является значительным размером, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Мужчина заявил, что хранил наркотическое вещество для личного потребления.

В отношении кемеровчанина был составлен протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, который влечет за собой штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальная мера наказания по нему ‒ три года лишения свободы.