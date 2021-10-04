Кемеровская область стала лидером по задолженности заработной платы

Работодатели Кемеровской области не выплатили работникам 99,8 миллиона рублей, что позволило Кузбассу занять первую строчку рейтинга по просроченной задолженности заработной платы. Сообщается, что в сравнении с предыдущим годом показатели значительно снизились, но остаются самыми высокими в Сибирском федеральном округе.

На второй строчке рейтинга оказался Красноярский край с долгом в 45,5 миллиона рублей, а на третьей ‒ Новосибирская область, в которой работникам не выплатили 21,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба полпредства президента в СФО.

Больше половины всей задолженности находится на предприятиях-банкротах.