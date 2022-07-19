Кемеровская область попала в рейтинг по убыли населения в СФО

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Исследователи составили список регионов с самой высокой миграционной активностью по СФО. Как оказалось, Кузбасс не попал в тройку лидеров, но занял высокую позицию.

По данным Новосибирскстата, с января по апрель 2022 года Кузбасс навсегда покинули 18 559 человек, а прибыли только 16 026 граждан. Таким образом, миграционная убыль в регионе составила 2 533, что позволило региону занять четвертую позицию в рейтинге по миграции населения в Сибирском федеральном округе.


В свою очередь, лидером списка оказался Красноярский край, из которого уехали 36 735 жителей. Второе место досталось Алтайскому краю с показателем в 21 950 граждан, а замкнула тройку Новосибирская область, где миграционная убыль на текущий момент составляет 19 018 человек.


В общей сложности за первое полугодие 2022 года в СФО прибыли 133 867 новых людей, а уехали — 147 860 человек.

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