Кемеровская мэрия выплатила предпринимателю 11 млн рублей по требованию прокуратуры

Согласно данным прокуратуры, между администрацией Кемерова и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт. Предпринимателю было необходимо провести озеленение и благоустройства города. В марте 2021 года свою работу он выполнил, однако оплаты от властей не получил.

Сумму долга составила 11 миллионов рублей. В результате прокуратура внесла главе Кемерова Илье Середюку представление с требованием незамедлительного погашения задолженности. Помимо этого, должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты работ по муниципальному контракту. Виновному назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что после разбирательства прокуратуры задолженность была полностью погашена, передает прокуратура Кузбасса.