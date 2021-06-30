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Кемеровская мэрия выплатила предпринимателю 11 млн рублей по требованию прокуратуры

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Прокуратура Кемеровской области провела проверку исполнения закона в части оплаты муниципальных контрактов. Оказалось, что у властей кузбасской столицы имеется крупный долг.

Согласно данным прокуратуры, между администрацией Кемерова и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт. Предпринимателю было необходимо провести озеленение и благоустройства города. В марте 2021 года свою работу он выполнил, однако оплаты от властей не получил.


Сумму долга составила 11 миллионов рублей. В результате прокуратура внесла главе Кемерова Илье Середюку представление с требованием незамедлительного погашения задолженности. Помимо этого, должностное лицо было привлечено к административной ответственности за нарушение срока и порядка оплаты работ по муниципальному контракту. Виновному назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.


Отмечается, что после разбирательства прокуратуры задолженность была полностью погашена, передает прокуратура Кузбасса.

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