Кемеровская мэрия прокомментировала состояние одного из городских памятников

По словам горожанки, речь идет о памятнике советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину. Монумент установлен на пересечении улиц Космической и Базовой.
- Очень бы было приятно, если бы на него обратили внимание! - написала жительница Кемерова на платформе "Кузбасс Онлайн".
В ответ на это власти со ссылкой на управление городского развития сообщили, что в реставрация бюста Гагарина в текущем году не запланирована. Возможность провести ремонт памятника будет рассмотрена при составлении плана благоустройства на последующие года. При этом будет учитываться объем финансирования.
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