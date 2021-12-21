Кемеровская мэрия потратит миллионы рублей на закупку мандаринов

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Власти столицы Кузбасса начали поиск поставщика новогодних фруктов высшего сорта. За плоды готовы отдать более трех миллионов рублей.

Сегодня, 21 декабря, на официальной платформе госзакупок появился аукцион, объектом которого стала поставка свежих мандаринов. Инициировала торги мэрия кузбасской столицы, заказчиком стал комбинат питания управления образования администрации Кемерова. За 30 тонн мандаринов предлагают сумму в 3 008 700 рублей.


Как следует из прикрепленных документов, фрукты должны быть только высшего сорта. Плоды следует поставлять свежими, целыми и чистыми, без повреждений вредителями или болезнями. На мандаринах не должно быть ушибов или зарубцевавшихся порезов. Диаметр фруктов должен составлять от 54 до 64 миллиметров.


Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 января 2022 года. Мандарины будут направлены в детские образовательные учреждения.

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