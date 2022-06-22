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Кемеровская мэрия отдаст 19 млн рублей из городской казны за проект капремонта моста

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Капитальный ремонт автомобильного моста запланирован в городе Кемерово. Из тендера на сайте государственных закупок следует, что речь идет об участке дороги по улице Терешковой.

На подготовку проектно-сметной документации для дальнейшего выполнения ремонтных работ на автомобильном мосту по улице Терешковой власти кузбасской столицы выделили 19 280 736, 70 рублей. Отмечается, что деньги на эти цели чиновники возьмут из городской казны.


Все желающие могут подать заявки на участие в конкурсе до 29 июня. К слову, в тендере прописано, что подрядчику предстоит "выполнить техническое обследование конструкций моста и путепроводов (визуальный, инструментальный) в соответствии с техническим заданием". Также отмечается, что на основании проведенного обследования будут определены виды и объемы ремонтных работ, а затем их произойдет их согласование с городской мэрии, которая и выступает в роли заказчика.

Да!
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