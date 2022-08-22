Кемеровская мэрия опубликовала план мероприятий на День шахтера

В грядущую пятницу, 26 августа, в Кемерове состоятся мероприятия, посвященные Дню шахтера. Наиболее масштабная программа запланирована на Московской площади, которая на время празднования превратится в "площадь шахтерских историй".

Мероприятия начнутся в 18:00 с шествия представителей шахтерских делегаций кемеровской агломерации. На сцене покажут тематическое представление, а в небе пройдет шоу авиагруппы "Стрижи". С 19:00 до вечера будет продолжаться выступления кавер-групп. Праздник завершится фейерверком в 22:00, сообщают в пресс-службе мэрии кузбасской столицы. В выходные праздничные программы пройдут в разных районах города, более подробно с планом мероприятий можно ознакомиться на сайте кемеровской администрации.

Ранее представители регионального Минкульта рассказали журналисту AVOKADO о мероприятиях ко Дню шахтера в Кузбассе.