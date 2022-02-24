Кемеровская маршрутка лишилась двери на полном ходу

Пользователи социальных сетей выложили фотографию сломанной двери маршрутного такси, сделанную в Кемерове. По словам очевидцев, транспорт лишился детали прямо во время движения, рядом со зданием городской ГИБДД.

‒ В Кемерово у маршрутки на полном ходу отвалилась дверь, ‒ гласит подпись к снимку.

Кроме того, автор поста в Сети сообщил, что пострадавших в результате произошедшего нет.

‒ "Так вы видели, сколько людей утром в эти единицы набивается! Не удивительно", "На металлолом их [маршрутки] уже отправьте скорее", "Я всю жизнь боялся что эти двери отвалятся" (стиль авторов сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались комментаторы.

Представители администрации города Кемерово отреагировали на сообщение. Они сообщили, что передали информацию специалистам МБУ "УЕЗТУ" для проверки данного факта.