Сегодня стало известно о решении суда снова приостановить деятельность ТЦ "Лапландия". Ответчиком является компания, владеющая торговым центром, а истцом, по ходатайству которого объект было решено закрыть, - прокурор Центрального района Кемерова.

В результате сотрудники УФССП по Кемеровской области получили исполнительный лист на приостановку деятельности "Лапландии". В пресс-службе ведомства журналисту AVOKADO сообщили, что ТЦ прекращает работать с сегодняшнего дня и до момента, когда нарушения будут устранены.

Напомним, нарушения в ТЦ нашли еще в 2019 году. Тогда речь шла об огнестойкости некоторых конструкций здания.