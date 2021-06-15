Кемеровская "Лапландия" закрылась на неопределенный срок

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Судебные приставы приостановили деятельность ТЦ "Лапландия" в Кемерове. Работа объекта прекращается с 15 июня.

Сегодня стало известно о решении суда снова приостановить деятельность ТЦ "Лапландия". Ответчиком является компания, владеющая торговым центром, а истцом, по ходатайству которого объект было решено закрыть, - прокурор Центрального района Кемерова.


В результате сотрудники УФССП по Кемеровской области получили исполнительный лист на приостановку деятельности "Лапландии". В пресс-службе ведомства журналисту AVOKADO сообщили, что ТЦ прекращает работать с сегодняшнего дня и до момента, когда нарушения будут устранены.


Напомним, нарушения в ТЦ нашли еще в 2019 году. Тогда речь шла об огнестойкости некоторых конструкций здания.

Да!
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