Согласно данным, опубликованным на сервисе Portal DA, предназначенном для продажи залогов и активов, кемеровская "Лапландия" вошла в список из 14 ТРЦ "Сибирский городок". Все торговые объекты из лота расположены в Красноярском крае и Кемеровской области. Их общая стоимость оценивается в 8,21 миллиарда рублей.

- Состав арендаторов представлен супермаркетами, небольшим набором якорных арендаторов и торговой галереей с магазинами ценовых категорий "ниже среднего" и "эконом", - говорится на сайте сервиса.

В предложении указано, что покупатель может напрямую приобрести активы, купить акции или доли в управляющей компании, а также права по задолженности.

Напомним, в настоящее время "Лапландия" остается закрыта для посетителей по решению суда в связи с нарушениями пожарной безопасности.