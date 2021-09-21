Кемеровская "Лапландия" попала на продажу в составе лота на 8,2 млрд рублей

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Торговый центр "Лапландия" в Кемерове выставили на продажу. Объект предлагается купить в составе лота из десятка ТРЦ на общую сумму 8,2 миллиарда рублей.

Согласно данным, опубликованным на сервисе Portal DA, предназначенном для продажи залогов и активов, кемеровская "Лапландия" вошла в список из 14 ТРЦ "Сибирский городок". Все торговые объекты из лота расположены в Красноярском крае и Кемеровской области. Их общая стоимость оценивается в 8,21 миллиарда рублей.

- Состав арендаторов представлен супермаркетами, небольшим набором якорных арендаторов и торговой галереей с магазинами ценовых категорий "ниже среднего" и "эконом", - говорится на сайте сервиса.

В предложении указано, что покупатель может напрямую приобрести активы, купить акции или доли в управляющей компании, а также права по задолженности.


Напомним, в настоящее время "Лапландия" остается закрыта для посетителей по решению суда в связи с нарушениями пожарной безопасности.

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