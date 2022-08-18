На встрече с предпринимателями, прошедшей накануне, 17 августа, власти Кузбасса заявили, что ТЦ "Лапландия" откроется уже в четверг, 18 августа. Ранее планировалось, что работа торгового объекта начнется 20 августа.

Пока что функционировать будут 50% магазинов. Ко Дню шахтера запустятся еще 70% торговых точек. А уже в октябре ожидается, что заработает 100% площади. Система безопасности торгового центра была модернизирована новым собственником и теперь соответствует требованиям МЧС, заявляют в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, что ТЦ "Лапландия" был закрыт в июне 2021 года. В конце июля текущего года стало известно, что нарушения были устранены, и объект готовится к открытию.